TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu
Anadolu Ajansı
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.
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11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay tehlikeyi önledi.
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21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı.
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32. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanına topla birlikte giren Sio, meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1
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