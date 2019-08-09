TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu - Sayfa 1

İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

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TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu - Sayfa 2

11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay tehlikeyi önledi.

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TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu - Sayfa 3

21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı.

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TSYD Ankara Kupasının sahibi belli oldu - Sayfa 4

32. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanına topla birlikte giren Sio, meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

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