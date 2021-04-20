TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi
TSK için geliştirilen balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, NATO tatbikatında beğeniyle karşılandı.
Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, geliştirdiği balistik koruyucu ürünlerle güvenlik güçlerinin daha emniyetli koşullarda görev yapmasını sağlıyor.
Türkiye ve yurt dışında savuma sanayisinin önemli ihtiyacı olan çeşitli balistik koruyucu zırh sistemleri üreten Nurol Teknoloji, TSK'ye mobilite ve yapısal korumanın bir arada sunulduğu özel bir projenin teslimatını gerçekleştirdi.
Tam hareketli ve balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, üst seviye koruma, istihbarat altyapısı ve hareketliliği ile güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılayacak. Komuta kontrol üssü, son kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.
NATO tatbikatlarına ev sahipliği yaparak, yabancı yetkilerden de büyük takdir toplayan üs, yalnızca balistik tehditlere karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda askerler için iletişim ve veri aktarımı olanakları ve ofis alanı kullanımı sunuyor.