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TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi

TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi

TSK için geliştirilen balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, NATO tatbikatında beğeniyle karşılandı.

TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi

Türk savunma sanayisi şirketi Nurol Teknoloji, geliştirdiği balistik koruyucu ürünlerle güvenlik güçlerinin daha emniyetli koşullarda görev yapmasını sağlıyor.

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TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi

Türkiye ve yurt dışında savuma sanayisinin önemli ihtiyacı olan çeşitli balistik koruyucu zırh sistemleri üreten Nurol Teknoloji, TSK'ye mobilite ve yapısal korumanın bir arada sunulduğu özel bir projenin teslimatını gerçekleştirdi.

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TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi

Tam hareketli ve balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üssü, üst seviye koruma, istihbarat altyapısı ve hareketliliği ile güvenlik güçlerinin ihtiyacını karşılayacak. Komuta kontrol üssü, son kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

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TSK'ya balistik korumalı komuta ve kontrol konteyner üs yapıldı! NATO çok beğendi

NATO tatbikatlarına ev sahipliği yaparak, yabancı yetkilerden de büyük takdir toplayan üs, yalnızca balistik tehditlere karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda askerler için iletişim ve veri aktarımı olanakları ve ofis alanı kullanımı sunuyor.

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