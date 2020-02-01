TSK'nın üniformalarında değişiklik! İki kuvvet komutanlığına ait askerlere bere geldi

TSK'nın üniformaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.