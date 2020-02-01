TSK'nın üniformalarında değişiklik! İki kuvvet komutanlığına ait askerlere bere geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri üniformalarında yeni bir döne başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yönetmelikle ilgili gerekli çalışmaların tamamlanması ve yürürlüğe girmesinin ardından karacı birlikler, "harici kıyafet" olarak adlandırılan resmi üniformada şapka yerine bere kullanacak.
TSK'nın üniformaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Milli Savunma Bakanlığınca bir süredir yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir uygulama hayata geçti. Diğer ordular ve yurt dışındaki örnekleri dikkate alınarak detaylıca yapılan çalışma sonrasında "karacılar", harici kıyafet olarak adlandırılan resmi üniforma ile şapka yerine bere kullanmaya başladı.
Yeni uygulama Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanını karşıladığı törende de dikkat çekti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile perşembe günü bir araya gelmiş, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşılamıştı.
Üniformada dikkat çeken detay
Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in üniformasındaki bir detay dikkati çekti. Daha önceki törenlerde şapka takan Orgeneral Güler'in, bu törende bere kullandığı görüldü. Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde resmi üniformada bere kullanımı, yeni başlayan uygulamanın sonucu hayata geçen bir değişiklik.