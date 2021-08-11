TSK'nın 'Özel Operasyonlar Aracı' PARS 6X6 görücüye çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Özel Operasyonlar Aracı" vitrine çıkıyor. 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı, ilk kez IDEF 2021'de sergilenecek. Araç, yüksek seviye mayın tehditlerinin yanı sıra el yapımı patlayıcı ve tüm yönlerden gelecek balistik tehditlere karşı test edildi. Araçta yer alan 2 bağımsız Sancak Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, eş zamanlı olarak farklı yönlerde belirecek tehditlere karşı gözetleme ve 2 kat etkili ateş gücü sağlıyor.