TSK'dan zorlu mayın temizliği ÖMAT timi Azerbaycan'da

Bölgede, işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Kurtarılan bölgede kapsamlı imar ve altyapı çalışmaları sürdüren Azerbaycan hükümetinin öncelikli hedefi mayınların temizlenmesi. TSK'nin ÖMAT timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.