TSK'dan zorlu mayın temizliği ÖMAT timi Azerbaycan'da
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlenmesi çalışmalarında Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte "mayın tarlası"na dönen alanlar, uzman ekiplerin titiz çalışmasıyla patlayıcılardan arındırılıyor.
Bölgede, işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen 100 binlerce mayın olduğu biliniyor. Kurtarılan bölgede kapsamlı imar ve altyapı çalışmaları sürdüren Azerbaycan hükümetinin öncelikli hedefi mayınların temizlenmesi. TSK'nin ÖMAT timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.
Azerbaycan'a Aralık 2020'de görevlendirilen ÖMAT timleri, Hocavend bölgesinde mayın arama ve imha faaliyetleri yürütüyor.
AA muhabirleri, Hocavend'in Hadrut kasabasında ÖMAT timlerinin mayın arama faaliyetlerini görüntüledi.