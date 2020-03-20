TSK'dan sınır birliklerinde sıkı koronavirüs önlemleri askerler bunları yapacak

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Hudut birliklerimizde koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi'' denildi.