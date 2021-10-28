TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2021" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu Vurucu İHA, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.
"Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.
Faaliyeti, Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de ilgiyle takip etti.
TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetleri Komutanlığından 885 personel katıldı.
F-4 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.