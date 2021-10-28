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TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi

TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2021" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu Vurucu İHA, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi

"Ateş Serbest-2021" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

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TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi

Faaliyeti, Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de ilgiyle takip etti.

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TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi

TSK'nın ateş gücünü göstererek, caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetleri Komutanlığından 885 personel katıldı.

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TSK'dan nefes kesen Ateş Serbest faaliyeti Hulusi Akar da izledi

F-4 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, "Ateşin gücü" sloganıyla icra edildi.

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