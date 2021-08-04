TSK'dan kara, hava ve denizden yangınlara müdahale! İddialara fotoğrafla cevap!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek veriyor. Komutanlıklar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda hem yangınla mücadelede hem halka yardım etmede en ön safta yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin yangınla mücadele için hava sahası kullanım izni, uçuş trafiğini takip ve koordineyle yer destek hizmeti sağlamaya devam ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda "Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemisi ve yangın söndürme ekipleri, Muğla’daki Türkevleri-Ören sahiline denizden yanaşarak yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor." denildi.
Jandarma Genel Komutanlığı "Omuz omuza görev başındayız" dedi. Jandarma Genel Komutanlığı hem yangına müdahale eden itfaiye ekibiyle hem de halka yardım ekibiyle sahada çalışıyor.
Jandarma açıklamasında "Yangın bölgelerinde bulunan diğer arama kurtarma ve söndürme birimlerimiz ile birlikte omuz omuza çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.