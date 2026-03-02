TSK paylaşımı olay oldu! Fenomen Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, Ronay’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili paylaşımlarının “devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçlaması kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre Ronay, kişisel sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargı sürecine dahil edildi. Paylaşımların içeriği ve soruşturmanın kapsamına ilişkin inceleme sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Ronay hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 301/2. maddesi kapsamında “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
YAPTIĞI PAYLAŞIM
Ronay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekât, zekât oluyor mu?” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın soruşturmanın başlatılmasına neden olduğu ifade ediliyor.
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay aslen Diyarbakırlıdır. 17 Kasım 1991 yılında dünyaya gelen ünlü isim Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunudur.