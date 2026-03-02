TSK paylaşımı olay oldu! Fenomen Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldı

YAPTIĞI PAYLAŞIM

Ronay, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Zekâtımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vakfı’na versem geçerli olur mu? Ne bileyim, bomba falan alırız. Zekât, zekât oluyor mu?” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımın soruşturmanın başlatılmasına neden olduğu ifade ediliyor.