Trump'un Türk komşuları boşanıyor! Aras Kargo'nun patronu 2 yıl önce 2.5 milyon dolar verip...
ARAS Kargo'nun sahibi Baran Aras'a ABD eski Başkanı Donald Trump'a komşu olmak yaramadı. 2 yıl önce 2.5 milyon dolar verip eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'ye komşu komşu olan Baran Aras ile 12 yıllık eşi Elif İnci Aras boşanmaya karar verdi.
Sosyetenin ünlü çifti Baran- Elif İnci Aras ile ilgili tatsız haber geldi. Sosyetede mutluluklarıyla örnek gösterilen, lojistik şirketiyle tanınan bir holdingin patronu Baran Aras ile aynı holdingin yönetim kurulu başkan yardımcısı olan 12 yıllık eşi Elif İnci Aras boşanıyor.
"Evet, yanlış okumadınız; Elif İnci Aras, dün mahkemeye boşanma dilekçesini verdi bile..." diyen Sabah yazarı Bülent Cankurt şunları yazdı:
Peki, mutlulukları parmakla gösterilirken Aras çifti neden boşanıyor? Sebebini öğrenemedim ama Elif Hanım'ın bir anda boşanmak için mahkemeye başvurması benim aklıma 'üçüncü şahsı' getiriyor.
Artık evliliği, ihanet mi yoksa başka bir sorun mu bitirdi bilmiyorum ama 9 yaşında bir oğulları da olan çift umarım en az hasarla boşanmayı başarır..