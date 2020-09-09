Trump'ın 'büyük felaket' ilan ettiği yangınların uydu görüntüleri yayımlandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın "büyük afet" ilan ettiği California'da devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini yayımladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde 13 Ağustos'ta başlayan yangınlar devam ediyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ABD'nin California eyaletinde devam eden yangınlara ait uydu görüntülerini paylaştı.
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Yeryüzünden 45 bin feet yükseklikten çekilen kareler yangının boyutlarını gözler önüne seriyor.
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Geçtiğimiz ay başlayan yangınlarda 809 bin hektar yani 8 bin 90 kilometrekare alan yandı.
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İstanbul'un yüzölçümünün yaklaşık 1.5 katına denk gelen yangın kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.
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