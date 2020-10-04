Trump'ın adamları da koronavirüse yakalandı! İşte Trump ekibinde Covid-19 olanlar

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra Trump’ın çevresinde ve yönetiminde Başkan ile temas eden koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump’ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtildi. Trump'ın ekibinden testi pozitif çıkanlar arasında Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien de bulunuyor.