Trump'ın adamları da koronavirüse yakalandı! İşte Trump ekibinde Covid-19 olanlar
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melenia Trump dışında Trump'ın yakın çalışma ekibi de korona pozitif çıktı. Trump'ın ekibinden testi pozitif çıkanlar arasında Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien de bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs olduğunu açıklamasından sonra Trump’ın çevresinde ve yönetiminde Başkan ile temas eden koronavirüs testi pozitif olan kişilerin listesi yayınlandı. First Lady Melania Trump dışında Başkan Trump’ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtildi. Trump'ın ekibinden testi pozitif çıkanlar arasında Başkanın danışmanı Hope Hicks, sekreteri Nicholas Luna, seçim kampanyası müdürü Bill Stephien de bulunuyor.
Başkan Trump'ın sağlık durumunun kritik olduğu ve oksijen desteği verildiği açıklandı. Trump, korona pozitif olduğu açıklandıktan yaptığı açıklamada, "Yakında geri döneceğim" dedi ve hastalığının ağır ilerlediği söyledi. Ancak daha önceki gibi koronayı hafife alan ifadeler kullanmadı.
ABD Başkanı Melenia Trump'ın testinin de pozitif olduğu açıklanmıştı. Başkan Trump, Melenia Trump'ın hastalığının daha hafif geçtiğini çünkü onun genç olduğunu açıkladı.
ABD yönetiminde koronavirüs testi pozitif olan ve Başkan Trump’la temas eden kişiler arasında; Başkanın danışmanı Hope Hicks de var.