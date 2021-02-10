Trump'ı sırtından bıçakladılar, küplere bindi! İki suçlama yöneltiliyor
Tüm dünyanın gözü Washington'daydı. Yerel saatle 13.00'te başlayan tarihi anlar saatler sürdü. Önce 13 dakika süren bir video izledildi ve işte bu Donald Trump'ın ekibinin tüm planlarını değiştirdi. Trump, gördükleri karşısında tam anlamıyla deliye döndü.
Dünyanın gözü Washington'a çevrildi ve tarihi anlar dün akşam Türkiye saatiyle 21.00'de başladı. Ancak bir kişi vardı ki, bu anlar onun için kritik önem arz ediyordu. O, yaklaşık bir ay önce taşındığı yeni evinden gelişmeleri takip etti. Ancak yakın kaynakların sızdırdığı bilgilere göre, gördüklerinden hiç memnun olmadı ve çok öfkelendi.
100 sandalyeli Senato'da, nefeslerin tutulduğu yargılanma için büyük güvenlik önlemleri alındı. İkinci azil davasının ilk gününde, yüksek tellerle çevrilmiş Senato binasının önünde Ulusal Muhafızlar hazır bulundu. Reuters haber ajansı, bu fotoğrafı, "ABD Ulusal Muhafızları, Kongre Binası'nı korurken sabah kahvelerini içiyor" açıklamasıyla dünyaya sundu.
Dünyanın kilitlendiği azil davasında, senatörlere 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı baskının görüntülerinden oluşan bir montaj izletildi. Temsilciler Meclisi'nin görevden alma müdürü Maryland Temsilcisi Jamie Raskin, sunumuna protestocuların Meclis'i istila edip yağmalayarak Meclis ve Senato'daki masıl milletvekillerini odalarından kaçmaya zorladığını gösteren rahatsız edici görüntülerle başladı.
Şoke edici görüntülere, Trump'ın ayaklanmalardan önce 6 Ocak'ta yaptığı konuşması da eklendi. 13 dakikalık görüntüler, kalabalığın Kongre binasına girmeye çağırdığı sırada Trump'ın tepkisini de gösteriyordu. Raskin, "Eğer bu suçlanabilir bir ihlal değilse, hiçbir şey değildir." ifadelerini kullandı.