Trump'dan koronavirüs ile mücadelede 100 günde 100 bin solunum cihazı üretme emri

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. Trump, "Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek solunum cihazı üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD'nin bir yıl içindeki solunum cihazı üretiminin 3 katı bir rakam olacak" dedi.