Trump'a cadılar bayramında korkunç sürpriz! Tepkisi şoke etti
Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şeker ya da şaka töreninde Trump'a korkunç bir şaka yapıldı. Tepkisi herkesi şoke etti.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi First Lady Melania Trump dün akşam Beyaz Saray'da Cadılar Bayramı için minik ziyaretçileri ağırladı. Çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Trump'ın tepkileri herkesi gülüp geçirdi.
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Cadılar Bayramı kutlamaları için Beyaz Saray ve bahçesi birbirinden ilginç ve ürpertici dekorlarla süslendi.
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Beyaz Saray'dan eşi ile beraber çıkan Trump'ı karşılayan ilk kişi, dinozor kostümü giyen bir çocuk oldu.
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Trump'ın işaret parmağını salladığı anlar tartışma konusu oldu.
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