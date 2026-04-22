Trump konuştu altın fırladı! İslam Memiş kritik tarihi açıkladı
ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. Güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 800 lira seviyesinde bulunuyor. Peki altında gelişmeler ne yönde olacak? İslam Memiş dikkat çeken analiz sonuçlarını paylaştı ve o tarihe işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump ateşkesi uzatma kararı aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında görülen gerileme enflasyonist baskıların azalmasını sağladı. Ateşkes açıklaması ve azalan enflasyonist baskılarla altın değer kazandı.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü 6 bin 812 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, 6 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 260 liradan satılıyor.Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 765 dolardan işlem görüyor.
tv100 yayınında konuşan Finansal Analist İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Savaşa dair belirsizlik sebebiyle piyasalarda bir öngörüden bahsedemiyoruz. Ama size dün akşam çalışmış olduğum teknik analizin sonucunu açıklayabilirim." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:
"MAYISTA GRAM ALTIN 7 BİN SEVİYESİNİN ÜSTÜNÜ GÖREBİLİR"
-Mayıs ayında emtia piyasalarının güçlü bir duruşu olacağını işaret ediyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ons altında 5 bin dolar seviyesinin üzerinde, gram altını 7 bin seviyesi üzerini görebilir. Mayıs ayı itibarıyla değerli metallerde bir yükseliş olabilir. Baskılanma devam edebilir evet ama en kötüsü geride kaldı Mart ayı itibarıyla. Ons altın 4 bin 765 dolar seviyesinde şu an. İlk destek 4 bin 650 dolar seviyesi. İkinci destek seviyesi 4 bin 500. Hürmüz kapandığında gördüğümüz piyasalar sert aksiyon almadı, piyasanın alıştığını gördük.