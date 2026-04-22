Trump konuştu altın fırladı! İslam Memiş kritik tarihi açıkladı

"MAYISTA GRAM ALTIN 7 BİN SEVİYESİNİN ÜSTÜNÜ GÖREBİLİR"

-Mayıs ayında emtia piyasalarının güçlü bir duruşu olacağını işaret ediyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ons altında 5 bin dolar seviyesinin üzerinde, gram altını 7 bin seviyesi üzerini görebilir. Mayıs ayı itibarıyla değerli metallerde bir yükseliş olabilir. Baskılanma devam edebilir evet ama en kötüsü geride kaldı Mart ayı itibarıyla. Ons altın 4 bin 765 dolar seviyesinde şu an. İlk destek 4 bin 650 dolar seviyesi. İkinci destek seviyesi 4 bin 500. Hürmüz kapandığında gördüğümüz piyasalar sert aksiyon almadı, piyasanın alıştığını gördük.