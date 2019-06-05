Trump İngiltere ziyaretinde yine kafasına göre davrandı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump onuruna Buckingham Sarayı'ndan görkemli bir akşam yemeği verdi. Yemeğe, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra Trump'ın 4 yetişkin çocuğu ve çocuklarının eşleri katıldı.
Trump'ın 3 günlük ziyaret için tüm ailesini getirmesi güvenlik önlemlerinin daha da genişletilmesine yol açtı. 10 bin polis şehirde kuş uçurtmazken, Trump ile protestocular arasında güvenlik bariyeri kuruldu. Trump, zırhlı araç konvoyunda yolculuk etti.
Yüzlerce yıldır Kraliyet ailesine ait olan sanat eserleriyle donatılmış balo salonunda 170 davetlinin katıldığı akşamın mönüsünde kuşkonmaz ve frenk maydanozu soslu, su teresi kremalı buharda pisi balığı, Porto şarabında marine edilmiş mevsim sebzeleri ile servis edilen kuzu eti ve limon kremalı çilekli tart vardı.
Yemekte Kraliçe ve Trump samimi bir görüntü çizdi. İngiliz geleneklerine göre soylu olmayanların Kraliçe'ye dokunması yasak ancak Trump, sık sık Kraliçe'nin omzuna elini koydu. Trump, Kraliçe'yle imzalamayı planladığı ticaret anlaşmalarına ilişkin sohbet etti.
Ziyaretin ikinci gününde de Başbakan Theresa May ile buluşan Trump, "Çok çok büyük bir ticaret anlaşmamız olacağını düşünüyorum. Çok adil bir anlaşma olacak" açıklamasını yaptı.