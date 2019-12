TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' için Atatürk rolü Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif edildi

Peki, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.