TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' için Atatürk rolü Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif edildi
Son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a TRT'nin mini dizisi için teklif gitti. Tatlıtuğ, kabul ederse Atatürk rolünü canlandıracak.
Son olarak Show Tv ekranlarında ELçin Sangu ile başrolü paylaşarak Çarpışma dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'a bomba bir teklif gitti. Funda Çetin'in senaryosunu kaleme aldığı dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla TRT ekranlarında yayımlanacak olan dizi için Tatlıtuğ'a Atatürk'ü oynaması teklif edildi.
TRT için 6 bölümlük yeni bir mini dizi hazırlanıyor. Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin yapımcılığını Vizyon Film üstlendi.
Mart ayında ekrana gelmesi planlanan dizide Atatürk rolünü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gittiği öğrenildi.
Peki, Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?
Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.