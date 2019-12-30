TRT'nin yeni dizisi 'Ya İstiklal Ya Ölüm' için Atatürk rolü Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif edildi

Son olarak Show Tv ekranlarında ELçin Sangu ile başrolü paylaşarak Çarpışma dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'a bomba bir teklif gitti. Funda Çetin'in senaryosunu kaleme aldığı dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla TRT ekranlarında yayımlanacak olan dizi için Tatlıtuğ'a Atatürk'ü oynaması teklif edildi.