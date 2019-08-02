TRT'nin yeni dizisi Benim Adım Melek'in oyuncu kadrosu belli oldu

Bir hayatı yeni baştan inşa etme hikayesini ekrana getirecek Benim Adım Melek için çalışmalar başladı. Yurt dışı sahneleri için Belgrad’a giden ekip, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Sezonun en iddialı projelerinden biri olan dizinin setinden ilk kareler de geldi.