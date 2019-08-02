TRT'nin yeni dizisi Benim Adım Melek'in oyuncu kadrosu belli oldu
TRT 1'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Çok yakında Üs Yapım imzalı Benim Adım Melek ekranlara gelecek.
TRT 1'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon’un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş oturuyor.
Dizinin çekimlerine yurt dışında başlanmıştı. Sırbistan’ın Belgrad şehrindeki çekimlerde yoğun yağışlardan ekip de etkilenmişti. Nehir Erdoğan, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla yoğun yağışı aktarmıştı.
Bir hayatı yeni baştan inşa etme hikayesini ekrana getirecek Benim Adım Melek için çalışmalar başladı. Yurt dışı sahneleri için Belgrad’a giden ekip, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Sezonun en iddialı projelerinden biri olan dizinin setinden ilk kareler de geldi.
Sezonun iddialı projelerinden birisi olan Benim Adım Melek’in Eylül ayında ekranda olması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Kanal D ekranında İkizler Memo Can’da rol alan Nehir Erdoğan ile geride bıraktığımız sezon Verda dizisinde beklediği çıkışı yakalayamayan Kutsi dizinin başrolünde yer alıyor.
İşte Benim Adım Melek dizisinin kadrosu