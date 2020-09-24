TRT'nin Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde büyük kriz! Oyuncular iş bıraktı
TRT 1 ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu setinde kriz çıktı.
TRT ekranında yayınlanacak olan "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisinin oyuncuları ve set çalışanları zorlu çalışma koşulları ve ödemelerini alamadıkları için iş bıraktı. Konu hakkında bildiri yayınlayan çalışanların "Bize zorla bozuk yemek yedirmeye çalışıyorlar" demesi herkesi şaşkına çevirdi.
Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin setinde çekim ekibi ve oyuncuları gerekli koşulların sağlanamaması sonucu isyan etti.
İş bırakmış durumdayız: Henüz ekrana gelmeyen dizinin oyuncuları ve set çalışanları, zorlu çalışma koşulları ve ödemelerin alınamamasından dolayı iş bıraktı. Set çalışanları yaptıkları açıklamada, "Uzun süredir yapılmayan ödemeler vardı. Bu ödemelerle ilgili geçen hafta bir iş bırakma eylemimiz olmuştu, daha sonra paralarımızın haftalık olarak her salı yatacağı bildirildi. Fakat dün itibariyle paralar tekrar yatmayınca işi bıraktık. Dün 5'te herkes evlerine döndü, bu sabah tekrar geldik. Şu an itibariyle iş bırakmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmıyor: Çalışanlar, konu hakkında bir de bildiri yayınladı. Yazılı metin şu ifadeler yer aldı: "28 Eylül 2020 Pazartesi günü TRT 1 kanalında yayına girecek olan, yapımı Akli Film tarafından üstlenilen 'Uyanış: Büyük Selçuklu' adlı dizinin Çekmeköy ormanındaki platosunda dekor ekibinde bulunan 260 kişiye yakın çalışan sette mobbing'e maruz kalıyor. 24 saat kesintisiz çalışmaya zorlanarak bozuk yemekler ısrarla çalışanlara dayatılıyor. Personel için tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmıyor." denildi.