TRT'nin Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde büyük kriz! Oyuncular iş bıraktı

İş bırakmış durumdayız: Henüz ekrana gelmeyen dizinin oyuncuları ve set çalışanları, zorlu çalışma koşulları ve ödemelerin alınamamasından dolayı iş bıraktı. Set çalışanları yaptıkları açıklamada, "Uzun süredir yapılmayan ödemeler vardı. Bu ödemelerle ilgili geçen hafta bir iş bırakma eylemimiz olmuştu, daha sonra paralarımızın haftalık olarak her salı yatacağı bildirildi. Fakat dün itibariyle paralar tekrar yatmayınca işi bıraktık. Dün 5'te herkes evlerine döndü, bu sabah tekrar geldik. Şu an itibariyle iş bırakmış durumdayız" ifadelerini kullandı.