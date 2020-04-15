TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi adını değiştirdi! Bakın yeni adı ne oldu?
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi setlerinin durdurulması sonrası bazı diziler alternatif yol olarak uzaktan çekime geçerek evden dizi çekimlerini yapmaya başladılar. Tutunamayanlar Çevrimiçi adıyla 21 Nisa'da izleyiciyle buluşacak.
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz etkilerken, dizi sektörü de bundan nasibini aldı. Türkiye'de dizi setlerinin çoğu durduruldu ve virüs tedbirleri kapsamında ara verildi. Ancak bazı dizi yapımcıları alternatif bir yol olarak evden çekime geçitler. O dizilerden biri de Tutunamayanlar oldu.
TRT 1'de ekranlara gelen absürd komedi dizisi 'Tutunamayanlar' yeni bir karar alarak evden çekimlerine robot kameralarla devam edecekler. 2 mekanda strelizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler bir kaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi.
Tutunamayanlar'ın başrol oyuncusu Doğu Demirkol, dizinin çekildiği mekana gelerek, hazırlığını tek başına kendisi yapıyor. Yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor.
Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat’taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyorlar.