TRT'nin 'Tutunamayanlar' dizisi adını değiştirdi! Bakın yeni adı ne oldu?

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını birçok sektörü olumsuz etkilerken, dizi sektörü de bundan nasibini aldı. Türkiye'de dizi setlerinin çoğu durduruldu ve virüs tedbirleri kapsamında ara verildi. Ancak bazı dizi yapımcıları alternatif bir yol olarak evden çekime geçitler. O dizilerden biri de Tutunamayanlar oldu.