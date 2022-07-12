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TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

TRT ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisi'nden bomba şekilde ayrılan o başrol oyuncusu, dizinin sevenlerini üzdü. Beklenmedik zamanda, yeni sezon öncesi diziyle yollarını ayıran başarılı oyuncunun ayrılığını yapım şirketi de doğruladı. Bakın diziye kim veda etti...

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

TRT ekranlarının büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve severek takip edilen dizisi Teşkilat'tan beklenmeyen ayrılık. Dizi kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden başrol oyuncusu, izleyenleri kızdırdı ve üzdü. O oyuncu bunu sosyal medyadan duyurdu, yapım şirketi de onayladı. Bakın Teşkilat dizisine kim veda etti...

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TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

TRT 1 ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

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TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı.

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TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı.

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