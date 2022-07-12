TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'tan şok eden veda! Kadrodan ayrılan o isim izleyenleri üzdü

TRT ekranlarının büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ve severek takip edilen dizisi Teşkilat'tan beklenmeyen ayrılık. Dizi kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden başrol oyuncusu, izleyenleri kızdırdı ve üzdü. O oyuncu bunu sosyal medyadan duyurdu, yapım şirketi de onayladı. Bakın Teşkilat dizisine kim veda etti...