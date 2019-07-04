TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı

TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı

TRT 1 de yayın hayatına başlayacak olan Şampiyon dizisine, yıllardır ekranlarda görünmeyen usta bir oyuncu dahil oldu.

TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı - Sayfa 1

Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın bulunduğu Şampiyon dizisi, daha yayınlanmadan çok konuşulmaya devam ediyor. Trt ekranlarında izleyicisiyle yakın bir zamanda buluşmaya hazırlanan dizi, son olarak usta bir oyuncuyu transfer etti.

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TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı - Sayfa 2

Son olarak 2016 yılında Gülümse Yeter adlı dizide rol alan Erdal Özyağcılar, TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek 'Şampiyon' dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özyağcılar, dizide 'Yaman Günaltay' karakterine hayat verecek.

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TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı - Sayfa 3

Erdal Özyağcılar; boks camiasının, disiplini, öngörüleri ve farklı yöntemleriyle hayranlık ve saygı duyduğu bir antrenörü oynayacak. Peki usta oyuncu Erdal Özyağcılar kimdir?

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TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı - Sayfa 4

Erdal Özyağcılar kimdir?: Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’de doğmuştur. Şehir Tiyatrosu'ndaki görevinden emekli olarak ayrıldı.

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