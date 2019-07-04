TRT'nin Şampiyon dizisine flaş transfer! Usta oyuncu sözleşmeye imzayı attı
TRT 1 de yayın hayatına başlayacak olan Şampiyon dizisine, yıllardır ekranlarda görünmeyen usta bir oyuncu dahil oldu.
Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın bulunduğu Şampiyon dizisi, daha yayınlanmadan çok konuşulmaya devam ediyor. Trt ekranlarında izleyicisiyle yakın bir zamanda buluşmaya hazırlanan dizi, son olarak usta bir oyuncuyu transfer etti.
Son olarak 2016 yılında Gülümse Yeter adlı dizide rol alan Erdal Özyağcılar, TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek 'Şampiyon' dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Özyağcılar, dizide 'Yaman Günaltay' karakterine hayat verecek.
Erdal Özyağcılar; boks camiasının, disiplini, öngörüleri ve farklı yöntemleriyle hayranlık ve saygı duyduğu bir antrenörü oynayacak. Peki usta oyuncu Erdal Özyağcılar kimdir?
Erdal Özyağcılar kimdir?: Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’de doğmuştur. Şehir Tiyatrosu'ndaki görevinden emekli olarak ayrıldı.