TRT'nin Kalk Gidelim dizisi hız kesmiyor! Genç oyuncu kadroya dahil oldu
Yeni sezonuyla sevenlerini farklı maceralara sürükleyen Kalk Gidelim dizisine, yıldızı Aşk ve Mavi'de parlayan genç bir oyuncu dahil oldu.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 78. bölümüyle izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatan Kalk Gidelim'in geniş oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor. Son olarak diziye 'Behice' isminde bir karakterin katıldığı öğrenildi.
Başrollerinde Ayça Varlıer, Ufuk Özcan, Mehtap Bayri ve Kerem Kupacı'nın bulunduğı diziye genç oyuncu Gülderen Güler dahil oldu. Çekimleri Muğla’da devam eden diziye dahil olmaktan mutlu olduğunu belirten Güler, "Kalk Gidelim kadrosuna girmekten mutluyum" dedi.
Peki Gülderen Güler kimdir?
Gülderen Güler, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. 1.65 boyunda ve 52 kg olan güzel oyuncu, siyah saçları ve mavi gözleri ile ekranlarda dikkat çeken yeni isimlerden biridir.
Henüz 18 yaşında olan Gülderen Güler eğitimini Başkent İletişim Akademisi Temel Oyunculuk alanında tamamlamıştır.