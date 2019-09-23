TRT'nin Kalk Gidelim dizisi hız kesmiyor! Genç oyuncu kadroya dahil oldu

Başrollerinde Ayça Varlıer, Ufuk Özcan, Mehtap Bayri ve Kerem Kupacı'nın bulunduğı diziye genç oyuncu Gülderen Güler dahil oldu. Çekimleri Muğla’da devam eden diziye dahil olmaktan mutlu olduğunu belirten Güler, "Kalk Gidelim kadrosuna girmekten mutluyum" dedi.