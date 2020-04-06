TRT'nin 'Ev Yapımı' dizisi bir ilki gerçekleştirdi! Ev Yapımı'nın oyuncuları kimler?
Türkiye'de korona virüs günlerinde vatandaşlar evlerine çekilirken, TRT yeni dizisiyle izleyicilerinin yüzünü güldürecek. Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı 'Ev Yapımı' Perşembe günü ekranlara gelecek.
TRT bir ilke imza atarak koronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen, zor günler geçiren vatandaşlar için yeni bir ev dizisiyle yüzleri güldürecek. Yapımcılığını ve senaryosunu Birol Güven'in üstlendiği 'Ev Yapımı' Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak.
Dizinin kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Nihan Yapıcı, Necmi Yapıcı, Faruk Sofuoğlu, Hacı Ali Konuk, Selvet Su Baş, Erdem Baş, Hakan Bulut, Deniz Oral, Eray Yasin Işık, Aslı Pektaş, Baran Karaoğlan, Zeki Yılmaz, Deniz Gök, Caner Karaüç ve Bektaş Erdoğan yer alıyor.
"Evlerini sete çevirdiler": Dizi oyuncular evlerini sete çevirirken, Rasim Öztekin’in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin’in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.
İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.