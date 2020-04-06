TRT'nin 'Ev Yapımı' dizisi bir ilki gerçekleştirdi! Ev Yapımı'nın oyuncuları kimler?

İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.