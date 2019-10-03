TRT'nin efsane dizisi Seksenler'in yayın tarihi belli oldu
TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler yeniden izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman ekrana geleceği belli oldu.
Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizi Seksenler'in ne zaman başlayacağı büyük merak konusuydu.
19
Seksenler artık TRT1 ekranında ve hafta içi saat 18.00’de günlük dizi olarak ekrandaki yerini alacak. İlk bölüm 11 Ekim Cuma 20.00’de yayında olacak.
29
Sonraki haftadan itibaren yani 14 Ekim Pazartesi gününden itibaren de haftanın her günü 18.00’de ana haber öncesi yayınlanacak.
39
Bölümlerinin 50 dakika olarak sınırlandırıldığı Seksenler dizisinde ekibin büyük bölümü toplandı. Ancak bazı karakterler hikaye gereği dizide olmayabilir. Hatta ilerleyen bölümlerde yeniden hikayeye dahil olabilir.
49