TRT'den MİT destekli Teşkilat dizisi geliyor
TRT 1'in dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizisi Teşkilat'a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
Teşkilat dizisiyle Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.
MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile izleyiciyle buluşacak.
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat’ın ilk tanıtımı diziye dair merakı arttırarak kısa sürede büyük ilgi gördü.
Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek kelimenin tam anlamıyla yer altına inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.