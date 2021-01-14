TRT'deki Masumlar Apartmanı dizisine Yeşilçam'ın dev ismi girdi!
TRT ekranlarının salı akşamlarına damga vuran dizisi Masumlar Apartmanı'na bomba bir isim daha geliyor! Yeşilçam'da birçok sinema filminde oynayan dev isim dizide Safiye'nin annesi Hasibe'nin annesini yani Safiye'nin anneannesini oynayacak!
Masumlar Apartmanı TRT 1'in son yıllarda en çok izlenen ve gerçek hayattan izler taşıyan hikayesi ile adından söz ettiren dizisi oldu. Açık ara ekrandaki rakiplerini sollayan Masumlar Apartmanı'nın 18. bölüm fragmanı büyük bir merakla beklenirken dizinin kadrosuna yeni katılan isim ise bomba etkisi yarattı!
Son bölüme Ezgi Mola'nın oynadığı Safiye karakterinin damga vurduğu dizi gerçek bir hayat hikayesinin beyaz cama uyarlaması. oMasumlar Apartmanı dizisi korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı büyük sırlarla dolu Han (Birkan Sokullu) ile imkansız aşkını konu alıyor.
Safiye'nin tek aşkı olan Naci'nin yıllar sonra İstanbul'a gelmesi ile heyecanın daha da tırmandığı diziye, son olarak Gülrü (Naci'nin karısı) karakteri de dahil oldu ve olaylar daha da heyecanlı bir hal aldı.
Reyting listerinde Total ve AB gruplarında zirveyi kimseye kaptırmayan dizinin kadrosuna düğümleri çözecek çok önemli bir isim daha katılıyor.