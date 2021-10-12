TRT'deki Barbaros'ta çöküş başladı tedbir alındı kadro değişiyor

Fakat daha sonra perşembe akşamlarını adına yazdıran iki dizi Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon bölümlerinin başlaması ile dengeler değişti. İki kanalın da seyircini eline alan TRT perşembe günleri fire vermeye ve düşüşe geçmeye başladı.