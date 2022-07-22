TRT'deki Baba Candır'ın yıldızı Özgün Karaman eşinden sessiz sedasız boşandı!

Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan Özgün Karaman, pandemi nedeniyle diziden aniden ayrılmıştı. Kendi gibi oyuncu olan eski eşi Pınar Kaya ise oyunculuk kariyerini bıraktı. Çift uzun süredir Sapanca'da yaşıyordu.