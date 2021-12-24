TRT'deki 80'ler dizisinin yıldızı oyuncu Ayşe Tolga'yı temizlikçisi soydu!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisiyle tanınan Ayşe Tolga, evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Ayşe Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu belirtti