TRT1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yürek yakan sahneler gündem oldu

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ilk bölümünde 21 Aralık 1963 sabahı işlendi. Tüm Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi Dereli Ailesi de o sabaha bir daha asla bir araya gelemeyeceklerini bilmeden uyandı. Yüzyıllardır Akdeniz'in ortasında toprak ne verdiyse onunla yaşayan Dereli ailesi, uyandıkları günün tarihe Kanlı Noel olarak geçeceğini bilmiyordu.