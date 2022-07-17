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TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

TRT'nin ses getiren dijital platformunun yeni dizisi 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' olay yaratmaya geliyor! Ekimde yayınlanması beklenen dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

Son zamanlarda yeni dijital projeleriyle ses getiren TRT yeni dizisi ile tarihi bir yapımı hayata geçirmek için hazırlanıyor. Osmanlı'nın gizli dosyaları, 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adıyla dizi oluyor. 

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TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

TRT oldukça yüksek popülariteye sahip olan dijital dizi platformlarını sollayacak bir yapımla geliyor. 'Mevlana', 'Hay Sultan', 'Son Gün' ve 'İbn-i Sina' gibi projeleri izleyiciyle buluşturmak için gün sayan platform, 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı yeni bir projeyi de hayata geçirecek.

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TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

Gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek olan dizinin ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa ve Zenci Musa olacak. 

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TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

Oyuncu kadrosu belli olan dizide yönetmen koltuğunda Şafak Bal ve Oğuz Öztürk'ün oturuyor. Sevilen oyuncular Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik ise başrolleri paylaşacak.

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