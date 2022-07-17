TRT1'in yeni dijital dizisi olay yaratmaya geliyor! Osmanlı'nın gizli servisi dizi oluyor

TRT oldukça yüksek popülariteye sahip olan dijital dizi platformlarını sollayacak bir yapımla geliyor. 'Mevlana', 'Hay Sultan', 'Son Gün' ve 'İbn-i Sina' gibi projeleri izleyiciyle buluşturmak için gün sayan platform, 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı yeni bir projeyi de hayata geçirecek.