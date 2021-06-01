TRT1'den kötü haber geldi sevilen dizinin final tarihi belli oldu
TRT1 ekranlarında uzun bir süredir yer alan dizi için sona gelindi. Sevilen dizinin final tarihi belli oldu.
Televizyon ekranlarının sevilen yapımları birer birer seyircisine veda ediyor. Henüz hikayesi tamamlanmamasına rağmen reytinglerde başarılı olamayan yapımları kanallar eledi. Reytinglerde geri planda kalan dizilerin yanı sıra hikayesinde sona gelinen yapımlar da final hazırlıklarını yaptılar. Seyirciyi üzen son haber ise TRT1 ekranlarından geldi.
5 sezon boyunca TRT1 ekranlarında yayımlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin final tarihi belli oldu. Sultan Abdülhamid Han'ın son 13 yıllık padişahlık dönemini alan yapımın hikayesi son bulduç
Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şevki Es'in oturduğu, başrolünde Bülent İnal'ın yer aldığı, dizi 4 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 154. bölümde ekran macerasını sonlandırıyor.
İlk bölümü 24 Şubat 2017 tarihinde seyirci karşısına çıkan Payitaht Abdülhamid, final bölümüyle Cuma 20.00'de TRT 1'de.