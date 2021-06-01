TRT1'den kötü haber geldi sevilen dizinin final tarihi belli oldu

Televizyon ekranlarının sevilen yapımları birer birer seyircisine veda ediyor. Henüz hikayesi tamamlanmamasına rağmen reytinglerde başarılı olamayan yapımları kanallar eledi. Reytinglerde geri planda kalan dizilerin yanı sıra hikayesinde sona gelinen yapımlar da final hazırlıklarını yaptılar. Seyirciyi üzen son haber ise TRT1 ekranlarından geldi.