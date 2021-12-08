TRT1'de erken final şoku: Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali sona eriyor!
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali dizisi için sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. TRT 1'de yayınlanan iki dizi, düşen seyirci sayıları sebebiyle final yapacak.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan iki diziden sevenlerine üzücü haber geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi için düşük reytinglerinden dolayı final yapma kararı verildi.
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Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi için 31. bölümde final yapma kararı verildi.
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Sevilen dizi, bu hafta 17. bölümü ile seyirciyle buluştu.
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