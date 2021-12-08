TRT1'de erken final şoku: Kıbrıs Zafere Doğru ve Dünya Hali sona eriyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan iki diziden sevenlerine üzücü haber geldi. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Kıbrıs Zafere Doğru ve komedi-dram türündeki Dünya Hali dizisi için düşük reytinglerinden dolayı final yapma kararı verildi.