TRT1 Tozkoparan'ın Rüya'sı Sera Tokdemir korona oldu Günaydın'ın yeni yıl partisindeydi!

TRT1'de yayınlanan Tozkoparan dizisinin 'Rüya' karakterini canlandıran Sera Tokdemir Covid-19'a yakalandığını duyurdu. 2 doz aşılı olmasına rağmen ağır geçirdiğini ifade eden Tokdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı. Sosyal medyada gündeme getirilen bir detay çok konuşulacak bir gerçeği ortaya çıkardı. Sera Tokdemir'in bir gece önce Sabah Gazetesi'nin magazin eki Günaydın'ın önceki gece gerçekleşen yeni yıl partisine katıldığı ve sahneye çıkıp şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Akıllara ünlülerin akın ettiği gecede sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmediğine dikkat çekilerek, Sera Tokdemir'in başka kişilerle yan yana olduğu gerçeği sosyal medyada tartışma yarattı.