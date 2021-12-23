TRT1 Tozkoparan'ın Rüya'sı Sera Tokdemir korona oldu Günaydın'ın yeni yıl partisindeydi!
TRT1 Tozkoparan dizisinin Rüya'sı Sera Tokdemir koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Tokdemir'in dün gece Sabah Gazetesi'nin Günaydın ekinin düzenlediği yeni yıl partisine katıldığı ortaya çıktı.
TRT1'de yayınlanan Tozkoparan dizisinin 'Rüya' karakterini canlandıran Sera Tokdemir Covid-19'a yakalandığını duyurdu. 2 doz aşılı olmasına rağmen ağır geçirdiğini ifade eden Tokdemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak temasta olduğu kişileri uyardı. Sosyal medyada gündeme getirilen bir detay çok konuşulacak bir gerçeği ortaya çıkardı. Sera Tokdemir'in bir gece önce Sabah Gazetesi'nin magazin eki Günaydın'ın önceki gece gerçekleşen yeni yıl partisine katıldığı ve sahneye çıkıp şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Akıllara ünlülerin akın ettiği gecede sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmediğine dikkat çekilerek, Sera Tokdemir'in başka kişilerle yan yana olduğu gerçeği sosyal medyada tartışma yarattı.
“Gece çok kötü hissederek acile gittim"
Instagram’dan konuyla ilgili açıklama yapan Tokdemir, “Gece çok kötü hissederek acile gittim. Aldığım serumlar iyi olmamı sağlayamayınca doktor yatışıma karar verdi. Ve az önce covid pozitif olduğumu öğrendim. Lütfen temasta olan herkes mutlaka test yaptırsın” dedi.
'Ya başkasına Covid-19 bulaştıysa...'
Mandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşen yeni yıl partisine katılan Sera Tokdemir'in ertesi gün PCR testinin pozitif çıkması sosyal medyada 'bilmeden ve istemeden başkalarına hastalığı yaymış olabileceği' ihtimalini gündeme getirdi.
Tuttuğu mikrofon elden ele gezmiş!
Sosyal medyada magazin yayını yapan 'Pop Bizde' sayfasının, magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin tanışma, kaynaşma ve sohbet etme imkanı bulduğu ve ilerleyen saatlerde de hep birlikte eğlendikleri ve adeta erken yılbaşı kutlaması yaptıkları geceye ilişkin, Sera Tokdemir'in sahnede şarkı söylediği ana ait paylaştığı görüntüye 'Mikrofonu tutup şarkı söylemiş, o mikrofonu başkaları da tuttu. Kapalı ortam...' diyerek Covid-19 tehlikesine dikkat çekti.