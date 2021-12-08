TRT1 Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Tamer Karadağlı'dan 'cevabını' aldı!
Altın Kelebek Ödülleri töreninde, Tamer Karadağlı’dan, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme biçimine gönderme yapan oyuncu Çağlar Ertuğrul'a yanıt geldi.
Pazar akşamı düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu seçilen Çağlar Ertuğrul ödül konuşması yaptığı sırada arkasına dönüp bakmış ve “Biri arkamdan mimik yapıyor sandım” demişti. Bunun üzerine törenin sunucularından Cem Davran “Bu o ödül törenlerinden değil, ne güzel kenarda duruyor” diyerek ödülü takdim eden oyuncu Nurgül Yeşilçay’ı işaret etmişti.
Ertuğrul bu hareketiyle ekimde düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde en iyi kadın oyuncu ödülünü Nihal Yalçın’a takdim ettiği sırada mimikleri ve hareketleriyle gündeme gelen Karadağlı’ya göndermede bulundu.
Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında beklemişti. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekmişti. Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzatmıştı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz” diye eklemişti.
"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem oldu. Karadağlı ile Yalçın arasında yaşanan olaya gönderme yapan Ertuğrul, gelen tepkiler sonrası açıklama yaparak Karadağlı'yı çok sevdiğini ve amacının eğlenmek olduğunu ifade etti. Öte yandan Karadağlı, konuya ilişkin, "Espri yapmış çocukcağız" dedi.