TRT1 Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul Tamer Karadağlı'dan 'cevabını' aldı!

Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında beklemişti. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekmişti. Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzatmıştı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz” diye eklemişti.