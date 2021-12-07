TRT1 'Teşkilat İzlemiyoruz' hashtag'inden sonra Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı açıklaması
47. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek, "Birisi mimik yapıyor sandım" diyerek Tamer Karadağlı'ya gönderme yapmıştı. Sosyal medyada açılan 'Teşkilat izlemiyoruz' hashtag'i sonrası ünlü oyuncudan açıklama geldi.
47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, o sırada "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanırken, sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" dedi. Twitter'da Ertuğrul'un bu sözlerine tepki yükseldi ve 'Teşkilat izlemiyoruz' etiketi yayıldı. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle ilgili adeta U dönüşü yaptı.
47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Erkek Oyuncu ödülü, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti.
Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul ödül aldığı Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın arasında Altın Portakal'da yaşanan gerilime göndermede bulundu. Sunucu Cem davran ise cevabı geciktirmedi.
Arkasına dönüp baktı, Cem Davran cevabı yapıştırdı
Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu.