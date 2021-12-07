TRT1 'Teşkilat İzlemiyoruz' hashtag'inden sonra Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı açıklaması

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, o sırada "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda" ifadelerini kullanırken, sunucu Cem Davran ise "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" dedi. Twitter'da Ertuğrul'un bu sözlerine tepki yükseldi ve 'Teşkilat izlemiyoruz' etiketi yayıldı. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle ilgili adeta U dönüşü yaptı.