TRT1 Teşkilat dizisinin Serdar'ı öldü mü son bölümde Çağlar Ertuğrul'un akıbeti belli oldu

TRT1'de pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul, Altın Kelebek'te en iyi erkek oyuncu ödülü aldığı gecedeki konuşması ve Tamer Karadağlı'ya yaptığı gönderme sonrası sosyal medyada çok konuşulmuştu. 5 Aralık'ta verilen 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada tepki alan 34 yaşındaki oyuncu Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı Teşkilat dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Herkes tarafından 'Teşkilat dizisi Serdar ölüyor mu?' sorusunun yanıtını ararken dün akşam ekrana gelen son bölüme izleyici rahat bir nefes aldı.