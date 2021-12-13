TRT1 Teşkilat dizisinin Serdar'ı öldü mü son bölümde Çağlar Ertuğrul'un akıbeti belli oldu
TRT1'in sevilen dizisi 'Teşkilat'ın son bölümünde Serdar öldü mü' sorusu Altın Kelebek'te dikkat çeken Tamer Karadağlı göndermesinin ardından çok konuşulan Çağlar Ertuğrul ile ilgili en merak edilen konu haline gelmişti. Herkes tarafından 'Teşkilat dizisi Serdar ölüyor mu?' sorusunun yanıtını ararken dün akşam ekrana gelen son bölüme izleyici rahat bir nefes aldı.
TRT1'de pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Serdar'ı canlandıran Çağlar Ertuğrul, Altın Kelebek'te en iyi erkek oyuncu ödülü aldığı gecedeki konuşması ve Tamer Karadağlı'ya yaptığı gönderme sonrası sosyal medyada çok konuşulmuştu. 5 Aralık'ta verilen 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yaptığı konuşma ile sosyal medyada tepki alan 34 yaşındaki oyuncu Çağlar Ertuğrul'un rol aldığı Teşkilat dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Herkes tarafından 'Teşkilat dizisi Serdar ölüyor mu?' sorusunun yanıtını ararken dün akşam ekrana gelen son bölüme izleyici rahat bir nefes aldı.
Çağlar Ertuğrul, Antalya’daki Altın Portakal ödüllerinde Tamer Karadağlı’nın ödül verdiği Nihal Yalçın’ın sözlerini kesme girişimini ti’ye aldı. Ertuğrul niyetinin sadece espri yapmak olduğunu söyledi.
Çağlar Ertuğrul, Altın Kelebek Ödülleri'nde yaptığı konuşma esnasında arkasını dönerek “Birisi mimik yapıyor sandım arkamda” dedi. Bu sözlerin apaçık bir şekilde Tamer Karadağlı’ya yönelik olduğu belliydi. Aslında genç oyuncu Ertuğrul bir espri yapmış ve izleyenleri gülümsetmişti.
Bu espriye gülenlerin yanında tepki gösterenlerde oldu. Tamer Karadağlı üzerinden gelen ilk tepki sonrasında sosyal medyada Teşkilat dizisinde karşın bir boykot başlatıldı. Ancak Çağlar Ertuğrul ve Tamer Karadağlı ikilisinin açıklamaları bu tepkilerin biraz azalmasına sebebiyet verdi.