TRT1 Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy'a gittiği mekanda saldırı! Darp edildi
TRT1'in sevilen dizisi Seksenler'in başrollerinden Şahin karakterini canlandıran Ceyhun Fersoy'a gittiği mekanda saldırı... Cihangir'de darp edilen oyuncu Ceyhun Fersoy'un kaşı yarıldı.
TRT1'de uzun yıllardır yayınlanan Seksenler dizisinin başrol oyuncularından 'Şahin' karakterine hayat veren oyuncu Ceyhun Fersoy, Cihangir'de gittiği mekanda saldırıya uğradı. Kaşı yarılan ve hastanelik olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Darp edildim, bundan sonra gereğini avukatlarım yapacak" dedi.
TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Şahin karakterini oynayan başarılı oyuncu Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarılan kaşını göstererek saldırıya uğradığını söyledi.
"Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi"
Arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu'ndaki bir mekanda saldırıya uğradığını söyleyen oyuncu, yarılan kaşını ve kızaran gözünün fotoğrafını paylaşarak "Darp edildim biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşımın üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Gözaltım morardı" dedi.
Daha sonra yeni bir paylaşım daha yapan Ceyhun Fersoy, "Dün yaşanan tatsız olaydan sonra beni için bu olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır" ifadelerini kullandı.