TRT1 Seksenler dizisine Mucize Doktor'dan transfer sevindirdi ayrılığı üzmüştü
Mucize Doktor dizisinden ayrılığı hayranlarını üzmüştü ki usta oyuncu TRT1'in fenomen dizisi Seksenler' transfer edildi.
Seksenler dizisi yayımlandığı dönem herkes tarafından ilgiyle izlenmişti. Şimdilerde yeniden kadrosuna kattığı yeni isimlerle yoluna devam ediyor. Fenomen dizinin son transferi ise sevilen dizi Mucize Doktor'dan oldu.
Kadroya katılan son isim birçok sinema filmi ve televizyon dizisiyle hayranlarının karşına çıkan usta isim Reha Özcan oldu.
Dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven "çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır" dedi.
"1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım " diyen Reha Özcan kamera karşısına geçmek için gün sayıyor.