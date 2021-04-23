"1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım " diyen Reha Özcan kamera karşısına geçmek için gün sayıyor.