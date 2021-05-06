TRT1 Seksenler dizisi için beklenen haber geldi! İşte yeni yayın tarihi

Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesiyle büyük bir hüzne boğulan Seksenler ekibi, yeni yayın tarihi için hazırlanıyor. TRT ekranlarında 24 Ocak 2012'den beri yayınlanan ve sıkı bir izleyici kitlesi yakalaması nedeniyle istikrarını koruyan Seksenler dizisi için beklenen haber geldi.