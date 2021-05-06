TRT1 Seksenler dizisi için beklenen haber geldi! İşte yeni yayın tarihi
Seksenler dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu. TRT1'in merakla beklenen dizisi Seksenler sürpriz isimlerle ekrana gelecek.
Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesiyle büyük bir hüzne boğulan Seksenler ekibi, yeni yayın tarihi için hazırlanıyor. TRT ekranlarında 24 Ocak 2012'den beri yayınlanan ve sıkı bir izleyici kitlesi yakalaması nedeniyle istikrarını koruyan Seksenler dizisi için beklenen haber geldi.
Öztekin'in vefatının ardından 'Fehmi' rolünün ne olacağı merak edilirken, dizinin son yaptığı transferler gündem yaratmıştı.
Seksenler'in kadrosuna son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Reha Özcan ve Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel katılmıştı.
Yapımcı Birol Güven, başka isimlerin daha kadroya katılacağı bilgisini verirken, dizinin yeni yayın tarihi de uzun süreden bu yana merak ediliyordu.