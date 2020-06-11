TRT1 Şampiyon dizisi yıldızı Tolgahan Sayışman'dan eşi Almeda Abazi'li itiraf!
Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde Etiler'de kameraların objektifine yansıdı. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Sayışman, Almeda Abazi ile korona sürecini anlattı.
TRT1 ekranlarının dizilerinden biri olan Şampiyon'da başrol alan Tolgahan Sayışman, Etiler'de bir berber dükkanından çıkarken görüntülendi. Kendisine yeni bir imaj yaptığı gözlerden kaçmayan Sayışman, basın mensuplarıyla ayaküstü bir sohbet ettiği anlarda pandemi sürecinde neler yaptığından bahsetti.
Habertürk'ün haberine göre, Sayışman, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Yavaş yavaş normalleşmeye başladık gördüğünüz gibi maske, sosyal mesafe... Çok dışarı çıkmıyorum, çok nadir" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgını süresince eşi Almeda Abazi ile evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Sayışman, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine, itirafını yapıyor.
Tolgahan Sayışman, "Biz birbirimize çok yaklaştık. Efehan, var hayatımızda vakit nasıl geçti ben anlamadım. Bu iki buçuk ay en çok bana yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.