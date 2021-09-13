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TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'ndan Kanal D'de yayınlanan bir başka reytingi yüksek dizi olan Camdaki Kız'a sürpriz bir transfer gerçekleşti.

TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan  ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerinden şaşırtıcı hamle... 2020 sezonuna damga vuran yapımlar arasında yer alan iki dizi arasında oyuncu transferi yaşandı. 

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TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziler, yeni sezonda da iddiasını korumayı hedeflerken, OGM Pictures imzası taşıyan yapımlardan sürpriz bir transfer haberi geldi. 

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TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

Bu kez teknik ekipten biri transfer oldu

Masumlar Apartmanı dizisinin görüntü yönetmeni Tolga Çetin, yeni sezonda Camdaki Kız'ın ekibine katıldı. 

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TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

Daha önce yine Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilerde geçiş olmuştu

Daha önce TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben karakterine can veren Merve Dizdar'ın, Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda'ya dahil olması şaşırtmıştı. Bu kez de bir oyuncu değil, teknik ekipten önemli bir isim diziler arası geçiş yapmış oldu.

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