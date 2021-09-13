TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer

Daha önce yine Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilerde geçiş olmuştu

Daha önce TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben karakterine can veren Merve Dizdar'ın, Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda'ya dahil olması şaşırtmıştı. Bu kez de bir oyuncu değil, teknik ekipten önemli bir isim diziler arası geçiş yapmış oldu.