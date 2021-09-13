TRT1 Masumlar Apartmanı'ndan Camdaki Kız'a sürpriz transfer
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'ndan Kanal D'de yayınlanan bir başka reytingi yüksek dizi olan Camdaki Kız'a sürpriz bir transfer gerçekleşti.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan ve izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizilerinden şaşırtıcı hamle... 2020 sezonuna damga vuran yapımlar arasında yer alan iki dizi arasında oyuncu transferi yaşandı.
Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziler, yeni sezonda da iddiasını korumayı hedeflerken, OGM Pictures imzası taşıyan yapımlardan sürpriz bir transfer haberi geldi.
Bu kez teknik ekipten biri transfer oldu
Masumlar Apartmanı dizisinin görüntü yönetmeni Tolga Çetin, yeni sezonda Camdaki Kız'ın ekibine katıldı.
Daha önce yine Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan dizilerde geçiş olmuştu
Daha önce TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben karakterine can veren Merve Dizdar'ın, Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda'ya dahil olması şaşırtmıştı. Bu kez de bir oyuncu değil, teknik ekipten önemli bir isim diziler arası geçiş yapmış oldu.