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TRT1 Masumlar Apartmanı'nda neler oluyor Reyting düştü yeni oyuncu da gitti!

TRT1 Masumlar Apartmanı'nda neler oluyor Reyting düştü yeni oyuncu da gitti!

Masumlar Apartmanı dizisine, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın veda etmesinin ardından genç oyuncu Melisa Şenolsun katıldı. Ancak bu transferle hedeflenen reytinglere ulaşılamayınca sevilen diziden ayrılık haberi geldi.

TRT1 Masumlar Apartmanı'nda neler oluyor Reyting düştü yeni oyuncu da gitti!

TRT'de yayınlanan, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar'ın başrollerde olduğu Masumlar Apartmanı'ndan dizi hayranlarını üzecek haber geldi. 'Madalyonun İçi' adlı kitabın 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan dizinin sezon finalinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın kadrodan ayrılmasıyla kan kaybetmişti. Abdullah'ın yerine gelen oyuncu Melisa Şenolsun da beklenen reyting toparlanmasını sağlayamayınca işler değişti...

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TRT1 Masumlar Apartmanı'nda neler oluyor Reyting düştü yeni oyuncu da gitti!

2. sezonda ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'u transfer ederek iddialı bir çıkış yapmak isteyen Masumlar Apartmanı yapım şirketi, senaryonun ve başrol oyuncusunun değişimiyle hedeflenen reytinglere ulaşamadı.

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TRT1 Masumlar Apartmanı'nda neler oluyor Reyting düştü yeni oyuncu da gitti!

Son haftalarda Masumlar Apartmanı dizisinin reytinglerindeki çarpıcı düşüş dikkat çekiyordu.

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TRT1 Masumlar Apartmanı'nda neler oluyor Reyting düştü yeni oyuncu da gitti!

Kısa bir süre sonra dizinin yeni sezon afişinde yer alan Melisa Şenolsun'a yer verilmediği ortaya çıktı.

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