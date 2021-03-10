TRT1 Masumlar Apartmanı şaşırtan ayrılık! Finaliyle Twitter'a damga vurdu
Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizinin final sahnesi herkesi ekranlara kilitledi.
Birbirinden ünlü isimlerin, başarılı oyunculuklarıyla yer aldığı Masumlar Apartmanı yine sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Masumlar Apartmanı'nın sın bölümünde İnci, Han'ı çöplükte yakalamasının ardından dağılır. Kimseye hiçbir şey anlatamaz.
Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin kararını bekler. Neriman’ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.
Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat’ın çay davetinin heyecanı içindedir.
Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler.