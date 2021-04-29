TRT1 dizisi Gönül Dağı bitiyor seyirciyi isyan ettiren karar

Son haftalarda ATV'nin Kardeşlerim dizisi ile kıyasıya bir zirve yarışında olsa da Gönül Dağı AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım olmayı başarıyor. Dizinin bu kadar başarılı olmasında şüphesiz iç ısıtan konusu kadar parmak ısırtan performanslara imza atan oyuncu kadrosu da var.