TRT1 Diriliş Ertuğrul dizisine Okan Bayülgen'den olay gönderme: 2 yılıma mal oldu

Programın Cengiz Bozkurt ve Hera ile birlikte geçen kısmında program sunucusu Okan Bayülgen, üçlü arasında geçen sohbette dizilerin şarkıları gündem ettiği konuşulurken şarkıcı Hera'nın "Mesela Çukur diye bir dizi vardı mesela o dizide rap yapılıyordu, rap şarkıları vardı. Bence dizilerin bence katkısı oluyor" sözlerine karşılık, "Ben o diziyi hiç izlemedim" diye karşılık verdi.