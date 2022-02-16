TRT1 Diriliş Ertuğrul dizisine Okan Bayülgen'den olay gönderme: 2 yılıma mal oldu
Okan Bayülgen, Haber Global'de yayınlanan Uykusuzlar Kulübü programında, Diriliş Ertuğrul dizisine gönderme yaparak "2,5 yılıma mal olmuştu" dedi.
Haber Global'de Uykusuzlar Kulübü isimli programının son bölümünde, ünlü sunucu Okan Bayülgen, Diriliş Ertuğrul dizisine çok konuşulacak bir göndermede bulundu! Okan Bayülgen, "2,5 yılıma mal oldu" diyerek Diriliş Ertuğrul dizisine gönderme yaptı.
Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü adlı programının son bölümünde Çukur dizisini hiç izlemediğini belirterek "Ama bunu söylememem lazım. Daha önce şu diziyi izlemedim dediğim zaman 2,5 yılıma mal olmuştu" diyerek Diriliş Ertuğrul'a gönderme yaptı.
'Çukur dizisini hiç izlemedim' deyince kendi kendini düzeltti: Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü adlı programının son bölümüne ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Burak Hakkı, Eda Baba, Hera ve Onur Büyüktopçu gibi isimler konuk olmuştu.
Programın Cengiz Bozkurt ve Hera ile birlikte geçen kısmında program sunucusu Okan Bayülgen, üçlü arasında geçen sohbette dizilerin şarkıları gündem ettiği konuşulurken şarkıcı Hera'nın "Mesela Çukur diye bir dizi vardı mesela o dizide rap yapılıyordu, rap şarkıları vardı. Bence dizilerin bence katkısı oluyor" sözlerine karşılık, "Ben o diziyi hiç izlemedim" diye karşılık verdi.