TRT yönetimini topa tutarak Yürek Çıkmazı dizisinden ayrılmıştı! Mehmet Aslantuğ TİP'ten milletvekili adayı oldu
TRT'nin Yürek Çıkmazı dizisinden ani bir kararla ayrılan usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Aslantuğ'un sürpriz kararını Erkan Baş duyurdu...
"Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular" diyen usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT1'de yayınlanan 'Yürek Çıkmazı' dizisinden ayrıldığını duyurmuştu. Aslantuğ, 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayı oldu. Hem de o partiden...
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekili adayı olduğunu duyurdu.
Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili aday adayı oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıkladı.