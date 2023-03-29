TRT yönetimini topa tutarak Yürek Çıkmazı dizisinden ayrılmıştı! Mehmet Aslantuğ TİP'ten milletvekili adayı oldu

"Gerçekten ilham alan, sual eden tavrımızdan rahatsız oldular" diyen usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, TRT1'de yayınlanan 'Yürek Çıkmazı' dizisinden ayrıldığını duyurmuştu. Aslantuğ, 14 Mayıs 2023 seçimleri için milletvekili adayı oldu. Hem de o partiden...