TRT ve Emine Erdoğan araya girmiş! Alişan-Buse Varol'un 'kayınvalide' krizi Suzan Tektaş kimdir
Alişan ve Buse Varol'un evliliğinin biteceği yönündeki iddialar barışsalar dahi bitmiyor. Alişan ve Buse Varol'un barışması için 'yukarıdan' talimat geldiği iddia edildi
Alişan ve Buse Varol'un evliliğinde kızları Eliz'in doğum gününü ayrı ayrı kutlamalarıyla başlayan kriz boşanmaya gitmeden barışmayla sonuçlandı ancak göz önündeki çiftin evliliğine ilişkin iddiala rbitmiyor. Buse Varol'un 'kayınvalidesinin kendisini kızı Eliz'in doğum gününü kendi aralarında kutladıkları doğum günü organizasyonuna çağırmadığını' itiraf etmesiyle krizin nedeninin Alişan'ın annesi olduğuna işaret eden Buse Varol'un eşi Alişan ile barışmasında 'yukarıdan talimat geldiği' iddiaları magazin gündemine oturdu.
Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın gelinini affetmediğine yönelik iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. YouTube'dan yayın yapan Al Sana Haber programının yorumcularından Nurcan Sabur, Alişan'a program yaptığı TRT'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan talimat geldiğini ve bu sebeple eşi Buse Varol ile boşanma aşamasına kadar gelip yeniden barıştıklarını iddia etti.
" O zaman derler ki bu işin baş mimarı anne" : Magazinkolik'te yer alan habere göre, Alişan'ın annesi Suzan Hanım’ın gelinleri Buse Varol’u affetmediği haberleri üzerine yine masaya yatırılan bu konu da ilk yorumu gazeteci Hakan Solaker yaptı.
Solaker gelinine tavrını sürdüren Alişan’ ın annesini eleştirdi; “Bir kere o evliliğe üçüncü şahıslar anneler babalar dahil karışamazlar. İki çocuk sahibi bir karı koca. O evde artık hayat sürüyorlar. En büyük tehlike de hayat arkadaşıyla barışmasına kırılmak kadar kötü bir şey yoktur. O zaman derler ki bu işin baş mimarı anne derler” dedi