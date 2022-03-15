TRT ve Emine Erdoğan araya girmiş! Alişan-Buse Varol'un 'kayınvalide' krizi Suzan Tektaş kimdir

Solaker gelinine tavrını sürdüren Alişan’ ın annesini eleştirdi; “Bir kere o evliliğe üçüncü şahıslar anneler babalar dahil karışamazlar. İki çocuk sahibi bir karı koca. O evde artık hayat sürüyorlar. En büyük tehlike de hayat arkadaşıyla barışmasına kırılmak kadar kötü bir şey yoktur. O zaman derler ki bu işin baş mimarı anne derler” dedi